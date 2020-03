EXCLU - Coronavirus : la ministre Roxana Maracineanu envisage le Tour de France à huis-clos

Après les reports de l'Euro de football et les JO de Tokyo, le Tour de France reste le dernier des événements géants du sport à rester debout.

Mais la pandémie du coronavirus pose des questions à trois mois du Grand départ de l'édition 2020 programmé le 27 juin à Nice et pour arriver le 9 juillet à Paris.

Roxana Maracineanu envisage un huis-clos

Roxana Maracineanu a reconnu une incertitude sur la tenue du Tour de France. Jointe par France Bleu ce mercredi, la ministre des Sports a assuré que "tous les scénarii étaient à l'étude" à savoir : la tenue, le report voire l'annulation de cette édition. "Les discussions sont en cours avec ASO (l'organisateur, ndlr) et il est encore trop tôt pour se prononcer", a assuré l'ancienne championne de natation.

Parmi les hypothèses évoquées par Roxana Maracineanu sur notre antenne, la Grande Boucle pourrait se dérouler à huis-clos, sans spectateurs le bord des routes : "le modèle économique du Tour de France ne repose pas sur de la billetterie mais sur les droits TV et la retransmission média. En cette période de confinement, tout le monde est conscient et responsable. Tout le monde a compris les bénéfices de rester chez soi et donc de privilégier plutôt le spectacle télévisé que le spectacle en live. Finalement, ce ne serait pas si pénalisant puisqu'on pourrait le suivre à la télévision".

Chaque année, 10 à 12 millions de personnes venues de toute la planète sont attendues sur le bord des routes françaises pour assister à cet événement.

A défaut d'un huis-clos total qui semble compliqué de mettre en place tout le long des 3.470km des 21 étapes que doit sillonner le peloton, le Tour de France pourrait également être disputé sans public aux départs et aux arrivées ni dans les cols, points de rendez-vous prisés des spectateurs. Ce fut le cas lors du dernier Paris-Nice.

Pour Romain Bardet, "cela me semble compliqué de penser que le Tour puisse se tenir totalement normalement", a-t-il estimé mardi à propos d'un événement qui attire un public international. Et le coureur de préciser : "En termes de présence physique et de spectateurs sur le bord de la route, j'imagine mal que le Tour de France 2020 puisse être identique à celui qu'on a vécu l'an dernier."

Contacté par France Bleu, Amaury Sport Organisation (ASO) n'a pas souhaité commenter les propos de la ministre des Sports.

Qui décide ?

Si le Tour de France est une propriété privée, sa nature - 21 jours de course -, sa dimension - 10 à 12 millions de personnes sur le bord des routes - et son importance - il est la clé de voûte de son sport - le rendent dépendant des services de l'Etat français.

Pour s'en tenir à ce seul chiffre : quelque 29.000 policiers, gendarmes et pompiers, sont mobilisés à un moment ou à un autre sur l'épreuve pour assurer sa sécurité.

Les différents responsables d'équipes contactés par l'AFP sont sur la même ligne. "Il faut qu'il y ait un Tour de France. Après, c'est l'état sanitaire qui déterminera (sa viabilité)", affirme Marc Madiot, à la tête de l'équipe française Groupama-FDJ, qui relègue au second plan l'inéquité sportive envisageable.

Quel état de forme des coureurs ?

Autre question : quel sera le niveau des coureurs ? Confinés chez eux, ils ne peuvent pas s'entraîner normalement (le vélo d'appartement ne reflète pas les conditions réelles). Romain Bardet est clair : "Tant qu'on n'aura pas le droit d'aller sur la route et qu'on est confiné chez nous, comme c'est absolument nécessaire actuellement, c'est compliqué de penser à construire une forme physique durable et de se préparer pour les grands événements".

Et les coureurs ne pourront disputer aucune course WorldTour, c'est-à-dire le calendrier de l'élite, avant le 31 mai, premier jour du Critérium du Dauphiné qui est aussi une course organisée par ASO, responsable du Tour de France. Une répétition générale pour voir à quoi pourrait ressembler ce Tour de France 2020... s'il a bien lieu cet été ou s'il sera reporté à l'image Tour d'Italie qui devait s'élancer le 9 mai.

Depuis sa création en 1903, le Tour, devenu un phénomène de société autant que sportif, n'a été arrêté que par les deux guerres mondiales.