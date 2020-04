Coronavirus en Gironde : le critérium de Castillon reporté à l'été 2021

France Bleu Gironde: Pourquoi avez-vous décidé de reporter le critérium à l'année prochaine?

Georges Barrière : Et bien pour 3 raisons... La première est sanitaire. Le déconfinement va être progressif, mais beaucoup de gens à juste titre vont craindre une 2ème vague de l'épidémie cet été et ne se déplaceront pas. Ensuite, pour des raisons financières, nos partenaires seront cette année très probablement moins généreux, car eux même soumis à des difficultés. La troisième raison, sans doute la plus importante, est d'ordre sportif. La ligue et l'Union Cycliste Internationale nous annoncent une reprise des compétitions à partir du 14 juillet, et un tour de France en septembre. Comme nous nous revendiquons depuis toujours comme le critérium d'après tour, cela nous repousse au mois d'octobre. Et je pense que l'ambiance n'y sera pas. En plus, à cette période en Gironde, nous avons les vendanges, ce qui nous posera aussi des problèmes.

France Bleu Gironde : Cette décision a-t-elle été difficile à prendre?

Georges Barrière : Oui évidemment, cela devait être la 43ème édition cette année, alors bien sûr, c'est dur... Mais tous les organisateurs d'événements ont le même problème que nous cette année.

France Bleu Gironde : Est-ce une bonne idée d'organiser le Tour de France en septembre selon vous?

Georges Barrière : Disons que c'est un moindre mal. C'est sûr qu'en septembre, les gens seront au travail, la rentrée scolaire aura eu lieu, l'ambiance ne sera pas du tout la même... Mais je suis un défenseur du cyclisme et je pense que c'est toujours mieux que d'avoir une année sans épreuves!