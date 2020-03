Coronavirus : le cycliste Beauvaisien Arnaud Démare confiné jusqu'au 14 mars aux Emirats Arabes Unis

Les équipes cyclistes Cofidis et Groupama-FDJ, qui participaient la semaine passée au Tour des Emirats (UAE Tour), ont été placées en quarantaine jusqu'au 14 mars, une mesure en liaison avec l'annonce mardi soir sur place de nouveaux cas de coronavirus. "Nous sommes officiellement en quarantaine avec un probable retour le 14 mars", a annoncé mercredi Arnaud Démare, le Beauvaisien, chef de file de Groupama-FDJ. "Nous apprenons que des personnes positives au coronavirus occupaient le même étage que nous".

Pas de Tirreno Adriatico

Ce placement en quarantaine va forcément perturber le début de saison d'Arnaud Démare qui sait déjà qu'il sera forfait pour le Tirreno Adriatico en Italie la semaine prochaine. Sa participation à Milan-San Remo, qu'il a remporté en 2016 pourrait aussi être compromise même si pour l'instant rien n'est décidé au sein de la formation cycliste.

La forme physique d'Arnaud Démare risque aussi de pâtir de la situation. "Ce la fait déjà six jours sans vélo", compte le Picard. "On peut faire du gainage mais pas toute la journée non plus. Il y a eu beaucoup de sacrifices professionnels et personnels donc c'est dur à avaler de se dire que pour l'instant on est au ralenti."