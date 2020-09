Sur France Bleu Nord ce lundi matin, le préfet du Nord Michel Lalande s'est interrogé sur la tenue de la course cycliste Paris-Roubaix le dimanche 25 octobre prochain. Il a annoncé qu'il allait rencontrer les organisateurs.

Coronavirus : le préfet du Nord s'interroge sur la tenue de la course cycliste Paris-Roubaix

La 118e édition de Paris-Roubaix aura-t-elle bien lieu le 25 octobre 2020. Reportée à cause de l'épidémie de Covid-19, elle est aujourd'hui menacée en raison de la circulation du virus dans la région Hauts-de-France.

"Pour moi, l'organisation de cette course est interrogée. Le Tour de France a eu lieu. J'imagine que les gestes sanitaires sont étudiés également pour le Paris-Roubaix. Et je le dis en tant que préfet de Région, je rencontrerai bientôt les organisateurs pour voir quelle position on prend dans un contexte de circulation du virus renforcée par rapport au Tour de France quelle position prendre sur le Paris-Roubaix", a déclaré le préfet Michel Lalande ce lundi matin sur France Bleu Nord.