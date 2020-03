Coronavirus : le Rhône-Alpes Isère Tour, prévu mi-mai, annulé

Pour le Rhône-Alpes Isère Tour, course cycliste née en Isère et où se mêlent amateurs et professionnels, 2020 devait être une année de fête. Il s'agissait en effet de la 30e édition. Mais comme pour d'autres événements, les organisateurs doivent faire face à l'épidémie de coronavirus.

Si l'épreuve est prévue que dans un mois et demi - du 14 au 17 mai- les organisateurs ne savent pas jusqu'à quand est prévue la période de confinement. Ils expliquent préférer annuler cette 30e édition, même si comme l'écrit Michel Baup, le patron de la course, c'est "une déchirure." Et de détailler : "nous n’avons aucune vision sur ce que 2020 nous permettra de réaliser. Notre comité d’organisation n’a plus vraiment le cœur à l’ouvrage et les multiples préparatifs nous paraissent actuellement impossibles à finaliser."

Intégrité des cyclistes, raisons économiques, etc.

Cette décision est motivée par différentes raisons "l’intégrité physique des coureurs qui n’auront logiquement pas pu se préparer de manière classique"; " il nous faut aussi prendre en compte les capacités des entreprises partenaires à faire face à la crise. Comment leur demander de nous aider financièrement alors qu’elles ont à faire face, pour la plupart, à des contraintes économiques sans précédent ?" Les organisateurs évoquent aussi le rôle des mairies partenaires, celui des bénévoles qu'ils souhaitent dégager de tout engagement pour leur laisser leur liberté d'action quand le confinement sera levé.

La classique des Alpes juniors annulée

Le RAIT n'est pas la seule épreuve à être annulée par le Cotni puisque la classique des Alpes juniors, course jeune qui part de Ruy-Montceau, près de Bourgoin-Jallieu, n'aura pas lieu non plus : elle devait avoir lieu le 30 mai. Les organisateurs souhaitent "les reporter à 2021, à des dates que le calendrier international nous livrera en temps voulu."

La fête anniversaire du 14 juillet pour l'instant maintenue

Les organisateurs espèrent aussi se rattraper avec le passage du Tour de France, le 14 juillet, à la Tour-du-Pin, à quelques kilomètres donc de leurs bureaux de Sainte-Blandine. "Le Cotni a décidé de maintenir l’organisation de la fête anniversaire du Rhône Alpes Isère Tour le 14 juillet 2020."