Coronavirus : quel protocole sanitaire pour les coureurs du Tour de France ?

Réunis hier à Nice, lieu du grand départ de l'édition 2020, les organisateurs du Tour de France ont fait un point sur le dispositif mis en place pour éviter toute contamination du peloton pendant la course.

Christophe Prudhomme, le patron du Tour de France, a annoncé hier à Nice tout un arsenal de mesures pour éviter que le coronavirus n'entre dans le peloton. Mesure phare : les coureurs seront soumis à deux tests PCR avant le départ de chaque course, ainsi qu'à chaque journée de repos. Les cyclistes vont donc devoir prendre l'habitude du coton tige dans le nez. Des "bulles" seront également mise en place pour les équipes et leur encadrement. Autrement dit, il y aura interdiction de rencontrer des personnes extérieures pour éviter d'introduire le virus dans la course.

Pour gérer tout cela, une cellule dédiée au coronavirus de 15 personnes sera sur le pont, en lien avec les Agences régionales de santé (ARS). Un laboratoire mobile de dépistage sera également présent et suivra les coureurs tout au long de la course. Les résultats des tests seront connus "dans les deux heures maximum" a annoncé Christian Prudhomme.

Christian Prudhomme a annoncé le protocole sanitaire en place pour les coureurs et leurs encadrants sur ce Tour de France 2020 © AFP - Valery HACHE

Lors de la présentation des équipes qui se tiendra le 27 août à Nice, l'avant vieille du début de la course, le public sera limité à 1.750 personnes maximum. Ce chiffre pourra lui même être réduit si l'évolution de la crise sanitaire l'exige. De même, le protocole du podium qui clôture chaque journée sera réduit au strict minimum : un élu et un représentant du partenaire du maillot jaune seulement, contre cinq élus et cinq représentants les autres années.

Le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, a également appelé les spectateurs en bord de route à porter un masque pendant la Grande Boucle, sans attendre l'obligation formelle qui, elle, doit être énoncée par les préfets des départements traversés. "Il n'y a clairement pas de question à se poser" a lancé Christian Prudhomme. "Les gens ne se rendent pas compte que quand ils viennent crier à 40 centimètres pour nous encourager, il y a un risque" expliquait début août le cycliste Julien Bernard (Trek) sur la Route d'Occitanie, la première course française à s'être tenue cet été.