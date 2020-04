Coronavirus : "Retarder le Tour de France va permettre aux coureurs de s'entraîner" selon Vincent Lavenu

Le report était devenu inévitable après les annonces d'Emmanuel Macron lundi soir. Comme annoncé par le Dauphiné Libéré, et confirmé par France Info et France Bleu, le Tour de France, initialement prévue du 27 juin au 19 juillet, aura lieu du 29 août au 20 septembre.

Une bonne nouvelle économiquement déjà pour le monde du vélo. Le Tour représente la majeure partie des revenus de la saison. Et puis, sportivement, les coureurs vont avoir le temps de se préparer selon Vincent Lavenu, le manager de la formation savoyarde AG2R La Mondiale du Brivadois Romain Bardet.

"J'ai eu Christian Prudhomme au téléphone la semaine dernière qui m'a dit que le Tour pourrait être retardé de quelques semaines pour être organisé fin août et en septembre. C'est un événement majeur qui est essentiel au bon fonctionnement de notre sport. Retarder le départ permettra aux coureurs de prendre le temps de s'entraîner, de refaire quelques courses, pourquoi le Critérium du Dauphiné car je crois que c'est envisagé, et d'arriver sur le Tour de France avec une équité entre les différentes équipes pour que le Tour se passe dans de bonnes conditions, et retrouver ainsi la ferveur et l'enthousiasme que peut représenter cette course populaire."

En plus du Critérium du Dauphiné début août, les coureurs français devraient pouvoir enchaîner avec les championnats de France sur route, avant le départ de la 107e édition de la Grande Boucle le 29 août de Nice pour une arrivée finale à Paris le 20 septembre.