Le coronavirus fait une victime de plus, l'une des plus célèbres d'Ardèche. La cyclosportive l'Ardéchoise suspend ses inscriptions, à compter de ce lundi. L'épreuve est pour l'instant maintenue, de même que le tour cycliste international féminin de l'Ardèche.

Coronavirus : suspension des inscriptions pour l'Ardéchoise, la plus grande cyclosportive d'Europe

C'est la plus grande course cyclo sportive d'Europe, organisée en Europe et en Haute Loire. Impossible d'accueillir les plus de 10 000 cyclistes attendus cette année, en pleine pandémie..

Depuis 1990, l'Ardéchoise nous avait habitué à battre chaque année ou presque des records de participation. 7000 dès 1996, barre des 10.000 dépassée en 1998, en 2003 les 15.000 cyclo sportifs sont atteints. Il n'y avait bien qu'une pandémie pour stopper la croissance.

Le coronavirus oblige à la prudence.

Devant la situation sanitaire du pays, les organisateurs ne veulent prendre aucun risque. L'Ardéchoise a donc suspendu les inscriptions, qui ce lundi se chiffraient à 7010.

Pas d'annulation

Mais pas question de laisser les mollets souffler totalement. Pour le moment, la 29e édition reste d'actualité, programmée du 17 au 20 juin 2020.

La promesse des organisateurs est de rendre une décision définitive dans un mois, le 27 avril.

Quatre options s'offrent à eux : le maintien de l'épreuve, l'annulation pure et simple, et plus vraisemblable une épreuve allégée, voir son report, du 9 au 12 septembre.

L'Ardèchoise, course de vélo en Ardèche. Août 2018. © Radio France - Victor Vasseur

Si vous vouliez faire partie de l'aventure, vous avez forcément des questions. Une permanence téléphonique tachera d'y répondre les lundi, mardi, jeudi et vendredi d'avril, de 9h à 12h. N° 04 75 06 17 31

Et chez les filles ?

On s'interroge aussi sur le bien-fondé du maintien du Tour cycliste Féminin International de l'Ardèche, toujours à cause du coronavirus. Mais pour l'instant, les organisateurs sont inflexibles : l'une des plus prestigieuses courses féminines à l'international aura bien lieu du 2 au 8 septembre 2020.

Les 170 coureuses du Tour cycliste féminin international d'Ardèche se sont rassemblées place de l'Horloge avant le départ. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Les organisateurs précisent que les préparatifs prennent un peu de retard, mais ils se disent confiants