Coronavirus : un cas positif au sein de l'équipe cycliste savoyarde AG2R La Mondiale

Le coureur américain de l'équipe AG2RLa Mondiale Larry Warbasse a été testé positif au coronavirus. Dans un communiqué, l'équipe savoyarde annonce prendre "des mesures de précaution générales" et met en retrait plusieurs coureurs et membres de l'encadrement. Tous faisaient partie du groupe qui a participé le 15 août dernier au Tour de Lombardie.

Trois coureurs quittent le Tour du Limousin

La formation basée à la Motte-Servolex près de Chambéry (Savoie) décide ainsi de retirer trois de ses coureurs du Tour du Limousin, dont la dernière étape est prévue samedi. Il s'agit des Français Geoffrey Bouchard et Axel Domont et du Luxembourgeois Ben Gastauer. Les deux Français ne disputeront pas non plus la course en ligne des championnats de France dimanche, de même que Clément Champoussin. Aucun de ces coureurs n'était pressenti pour intégrer l'équipe qui participera au Tour de France dans une semaine.