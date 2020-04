Coronavirus : le maire de Chalmazel est quand même content que le Tour de France passe par la Loire

Pour Valéry Gouttefarde, maire de Chalmazel (Loire), c'est mieux que rien et ça permettra aux gens de passer à autre chose après un été compliqué.

Prévu du 27 juin au 19 juillet, le Tour de France est donc officiellement reporté en raison de la crise du coronavirus. Il débutera le 29 août à Nice pour une arrivée prévue sur les Champs-Élysées le 20 septembre, sous réserve bien sûr de l'évolution de la situation. Mais c'est un soulagement pour les organisateurs, les équipes et les élus, notamment dans la Loire.

A Chalmazel, le peloton passera bien au col du Béal lors de la 14e étape entre Clermont et Lyon, non pas le samedi 11 juillet donc mais le samedi 12 septembre. Pour Valéry Gouttefarde, le maire de Chalmalzel ou se situe le col du Béal habitué à voir passer les courses, c'est mieux que rien.

"On aurait préféré la tenue de la course aux dates initiales mais on est content du report qui permettra aux gens de passer à autre chose après un été compliqué. J'espère qu'on aura beau temps mais forcément il y aura du monde. Le Tour est un événement mondial."

"C'est difficile de donner une estimation mais on peut espérer entre 4000 à 5000 personnes au col du Béal." - Valéry Gouttefarde, maire de Chalmazel

"D'autant que ce sera une étape de transition dans laquelle le col du Béal sera la difficulté de la journée. C'est difficile de donner une estimation mais on peut espérer entre 4000 à 5000 personnes même si on peut imaginer que la population ne sera pas autorisée à transiter d'une région à l'autre par exemple. Dans tous les cas, il y aura des mesures sanitaires suivant l'évolution début septembre."

Avec avant le Critérium du Dauphiné

Le maire de Chalmazel, Valéry Gouttefarde, espère maintenant la confirmation du report du Critérium du Dauphiné qui devait aussi passer par le col du Béal lors d'une étape similaire le 31 mai, et qui pourrait être décalé au début du mois d’août, peut-être dans un format raccourci. Selon Christian Prud'homme, le directeur du Tour de France invité du journal de 13 heures sur France 2 mercredi, "le Critérium du Dauphiné aura lieu, peut-être raccourci, peut-être en août."