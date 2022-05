Cosnefroy, Simon, Van Avermaet, Ackermann... un plateau de haut niveau sur les Boucles de la Mayenne

22 équipes seront au départ des Boucles de la Mayenne 2022 le jeudi 26 mai. Cela représente 132 coureurs qui sillonneront les routes mayennaises au cours des quatre étapes au programme.

L'équipe Ag2r Citroën apparaît clairement comme l'une des favorites aux victoires d'étapes et à la victoire finale. Certainement la formation la plus forte sur le papier avec Benoit Cosnefroy en leader. Le Manchois de 26 ans a réalisé une très belle première partie de saison : 3e de la Drôme Classic, 2e du Circuit de la Sarthe, 2e de la Flèche Brabançonne et surtout 2e de l'Amstel Gold Race. Le puncheur espère enfin lever les bras cette année et il sera à surveiller de près sur ces Boucles.

Un ancien champion olympique au départ

D'autant que Cosnefroy bénéficiera d'une belle équipe autour de lui avec le sprinteur Marc Sarreau (vainqueur de Cholet Pays de la Loire cette saison), le spécialiste du cyclo-cross, Clément Venturini et du champion olympique 2016, le Belge Greg van Avermaet.

Autre équipe en forme, celle du Vendéen Jean-René Bernaudeau. TotalEnergies aura des arguments à faire valoir avec le Norvégien Edvald Boassen-Hagen (3 victoires d'étape sur le Tour de France). C'est surtout le Breton Julien Simon qui aura certainement une bonne carte à jouer suite à ses deux toutes récentes victoires (GP du Morbihan et Tour du Finistère).

Du côté de Cofidis, il y aura la présence d'un ancien vainqueur des Boucles de la Mayenne, Bryan Coquard (2016). Le sprinteur nazairien s'est imposé à deux reprises cette saison après une année blanche. Son équipier Benjamin Thomas (ancien de la Groupama FDJ) peut également s'illustrer (deux victoires sur l'Étoile de Bessèges en 2022).

Concernant les équipes étrangères, l'équipe UAE Team Emirates devrait aligner Pascal Ackermann. Le sprinteur allemand compte quatre victoires d'étape sur les grands Tours. Le coureur français de l'équipe, Alexys Brunel devrait également être présent en Mayenne mis pas le double vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar.

Enfin, l'équipe Movistar d'Alejandro Valverde devrait être compétitive avec Ivan Garcia Cortina, Alex Aranburu et Imanol Erviti (douze Tour de France au compteur et deux victoires d'étape sur le Tour d'Espagne).

Le successeur du Français Arnaud Démare se trouve peut-être parmi les noms cités ci-dessus. Ou pas !

Rappel des équipes présentes

UCI World Teams

Groupama FDJ (Fra)

Ag2r Citroën (Fra)

Cofidis (Fra)

UAE Team Emirates (UAE)

Movistar (Esp)

UCI ProTeams

Arkea Samsic (Fra)

B&B Hôtels KTM (Fra)

TotalEnergies (Fra)

Equipo Kern Pharma (Esp)

Uno X Pro cycling team (Nor)

Caja Rural - Seguros (Esp)

Burgos - BH (Esp)

Drone Hopper - Androni Giocattoli (Ita)

Human Powered Health (Usa)

Sport Vlaanderen - Baloise (Bel)

Bingoal Pauwels sauces WB (Bel)

Continentales