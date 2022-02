Coup double pour Benjamin Thomas sur l'Étoile de Bessèges-Tour du Gard

Benjamin Thomas a remporté en solitaire la 3e étape de l'Etoile de Bessèges-Tour du Gard cycliste ce vendredi après-midi à Bessèges. Le coureur tarnais de l'équipe Cofidis devance et l'Italien Alberto Bettiol et le Norvégien Tobias Halland Johannessen. Grâce à cette deuxième victoire en deux jours de l'équipe Cofidis après celle de Bryan Coquard la veille, Benjamin Thomas endosse par la même occasion le maillot corail de leader du classement général avec sept secondes d'avance sur Bettiol. Ce samedi, 4e et avant-dernière étape, 147 km entre Saint-Hilaire-de-Brethmas et le sommet du Mont Bouquet.

