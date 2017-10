Coupe de France de Cyclo-cross : Les Chainel gagnent en couple à Besançon

La première manche de la coupe de France de Cyclo-cross se déroulait, ce dimanche, à la Malcombe, à Besançon. Sous un soleil quasi estival, les milliers de spectateurs sont venus assister à la victoire de la Franc-Comtoise, Lucie Chainel, et de son mari Steve Chainel. Un couple en or.

Le thermomètre affichait 28 degrés, ce dimanche après-midi, sur le stade de la Malcombe, à Besançon. Des milliers de spectateurs couraient d'un bout à l'autre du parcours, certains avaient même pris leur vélo, pour suivre la première manche de la coupe de France de Cyclo-cross. "J'en peux plus, lâche Vriginie, tout sourire, en essayant de reprendre son souffle. On court à droite, à gauche. On ne s'arrête pas. Je pense même qu'on finira la journée plus crevés que les cyclistes."

Victoire en amoureux pour le couple Chainel

Après les passages des juniors, les spectateurs commençaient à se masser près de la ligne de départ. "Venez ici, on les verra mieux accélérer" conseille un amateur. A 15h15, l'arbitre tire au pistolet le départ de la course des dames. Et c'est reparti pour plus de trente minutes de course pour les aficionados, heureux de s'arrêter quelques instants aux buvettes. "Ça fait du bien. Un petit soda et hop, c'est reparti", rigole une mère de famille.

Le podium de cette première manche de coupe de France de cyclo-cross .1-Chainel 2-Canal 3-Mourey pic.twitter.com/OLe71ezKxs — David Malle (@david_malle) October 15, 2017

Pratiquement toujours aux avants-postes, la Franc-Comtoise, Lucie Chainel, s'impose finalement après deux années difficiles ponctuées par des blessures. Et puis, le "clou du spectacle", la course des hommes. Au terme d'un mano à mano pendant toute l'épreuve entre Francis Mourey (Fortuneo-Oscaro), Fabien Canal (Armée de Terre) et Steve Chainel, c'est finalement le coureur de la Team Chazal-Canyon qui l'emporte en solitaire. Le Franc-Comtois, Francis Mourey, 11 fois champion de France, a tenté sa chance à la fin de la manche. Mais, moins à l'aise techniquement, il termine à la troisième place.

Une victoire Chainel - Chainel, "c'est extraordinaire" rigolait Steve après le podium de la course.

Revivez cette première journée de coupe de France en photos

La première manche de la coupe de France de Cyclo-cross se déroulait, ce dimanche, à la Malcombe, à Besançon © Radio France - Florian Cazzola

Les "planches", un des lieux particulièrement appréciés par le public. © Radio France - Florian Cazzola

La Franc-Comtoise, Lucie Chainel, s'impose et prend la tête de la coupe de France. © Radio France - Florian Cazzola

Les "escaliers", un des passages physiques du parcours. © Radio France - Florian Cazzola

Chez les hommes, c'est Steve Chainel qui s'impose en solitaire. © Radio France - Florian Cazzola

Des milliers de spectateurs étaient présents à Besançon pour ce rendez-vous. © Radio France - Florian Cazzola

Un des virages les plus glissants du parcours et qui a fait perdre beaucoup de temps à certains concurrents. © Radio France - Florian Cazzola