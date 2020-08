Quatre coureurs occitans sur le prochain Tour de France

A quelques jours du début du Tour de France, samedi 29 août à Nice, les équipes dévoilent leurs effectifs. Avec une grande première pour deux coureurs de la région, et une confirmation pour les deux autres.

Le peloton du Tour de France 2019, entre Albi et Toulouse.

Un peu comme les quatre mousquetaires, il y aura quatre coureurs occitans, dans le peloton du Tour de France 2020. Les différentes équipes publient leurs sélections, avant le grand départ de Nice, samedi. Dans les rangs régionaux : deux Toulousains, un Commingeois et un Tarnais.

Pavel Sivakov

Le Franco-Russe de 23 ans, qui a grandi dans le Comminges, va enfin pouvoir montrer son talent sur les routes du Tour. Il fait partie de l'équipe Ineos-Grenadiers, aux côtés d'Egan Bernal, le vainqueur 2019. Sivakov s'est montré très en forme sur la Route d'Occitanie, et sur le critérium du Dauphiné, où il a mené une longue échappée lors de la dernière étape. Le jeune homme a débuté le cyclisme au club de Saint-Gaudens. Vainqueur de la Ronde de l'Isard 2017, il pourrait être très précieux pour son équipe dans les Pyrénées, notamment pour l'étape Cazères-Loudenvielle. Les coureurs passeront à une poignée de kilomètres de Soueich, le village où sa famille s'est installée quand il était enfant.

Quentin Pacher

Après six ans de professionnalisme, le Toulousain va découvrir la Grande Boucle. Le puncheur de 28 ans a musclé sa préparation, juste après le déconfinement, en traversant les Pyrénées d'est en ouest fin juin. Un périple de Banyuls-sur-Mer à Hendaye, en quatre étapes. 700 kilomètres et 17.000 mètres de dénivelé au total ! Quentin Pacher accompagnera en montagne Pierre Rolland, le leader de B&B Hotels Vital Concept, mais il tentera aussi sa chance dans des échappées. Au sein de l'équipe bretonne Quentin Pacher pourra profiter des bons conseils du manager : le Tarn-et-Garonnais Didier Rous.

Lilian Calmejane

Le Tarnais sera le leader de l'équipe Total Direct Energie, pour son quatrième Tour de France. Le coureur de 27 ans, qui a annoncé son départ pour AG2R-Citroën la saison prochaine, aura à coeur de briller avec son équipe actuelle. Remis difficilement de deux chutes sur la Route d'Occitanie (dont il a terminé cependant meilleur grimpeur), puis sur le Tour de Limousin, il espère cependant être en bonne condition pour la Grande Boucle. Avec comme objectif, au moins gagner une étape, comme aux Rousses en 2017.

Anthony Perez

Troisième Tour de France pour le Toulousain, avec l'équipe Cofidis. Le grimpeur avait raconté à France Bleu Occitanie en avril dernier combien il était "soulagé" que la plus grande course du monde puisse avoir lieu en septembre, malgré le coronavirus. A 29 ans, Perez avait bien débuté la saison en remportant la première étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, en février dernier, avant la crise sanitaire.

Les absents

- Alexandre Geniez, ne participera pas au Tour de France cette année. L'Aveyronnais d'AG2R-La Mondiale, âgé de 32 ans, sera sur le Tour du Poitou-Charentes, avant de peut-être prendre le départ plus tard du Tour d'Italie ou du Tour d'Espagne.

- Bruno Armirail, le Bigourdan du peloton, devrait lui participer à la Vuelta au mois d'octobre. Excellent rouleur, le natif de Bagnères-de-Bigorre (26 ans) vient de terminer troisième du dernier championnat de France du contre-la-montre, derrière Rémy Cavagna et le Tarnais Benjamin Thomas. A la place du Tour de France, il sera sur le Tour du Poitou-Charentes, fin août, sous les couleurs de Groupama-FDJ.

- Benjamin Thomas sera lui aussi sur le Tour du Poitou-Charentes, aux côtés d'Armirail. Le Tarnais, qui vient de céder son titre de champion de France du contre-la-montre à Rémy Cavagna, avait repris la compétition début août sur le Tour de Pologne, avant d'enchaîner avec le Tour de Lombardie et le Tour du Limousin.