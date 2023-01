Course cycliste La Marseillaise : Powless vainqueur, une belle "émulation" pour le peloton

Un cycliste américain s'impose au pied du Stade Vélodrome ! Aperçu sur les précédentes éditions du Tour de France, Neilson Powless a décroché ce dimanche 29 janvier la victoire au 45e Grand Prix La Marseillaise, manche d'ouverture de la Coupe de France de cyclisme, et de la saison professionnelle européenne sur route.

Parti juste avant le col de la Gineste avec une dizaine de coureurs à 41 kilomètres de l'arrivée, le coureur de l'équipe (EF Education-EasyPost) a semé ses compagnons d'échappée pour s'imposer en solitaire sur le boulevard Michelet.

Une minute et quinze secondes derrière, le cycliste français Valentin Ferron (TotalEnergies) a pris la deuxième place en réglant le groupe de poursuivants, devant le Belge Brent van Moer (Lotto Dstny) qui obtient la troisième place.

Une course toujours emblématique

Malgré le vent et le froid, les coureurs ont visiblement apprécié l'édition 2023 du Grand Prix La Marseillaise. Le Provençal d'adoption Maxime Bouet (Arkéa-Samsic) a déclaré sa flamme pour une épreuve indispensable au peloton professionnel. "J'aime cette course devant mes amis et mes supporters. Malheureusement, il n'y a plus que la Marseillaise dans notre région" regrette même le coureur installé à Plan-de-Cuques. La course reste unique pour sa place dans le calendrier : "il n'y a pas d'autre course à cette époque de l'année, à part à Majorque (Espagne)."

Interrogé au micro France Bleu Provence, Maxime Bouet a salué l'émulation autour de la classique. "Je l'ai senti dans le mois qui précède la course. Tout le monde vit l'évènement. C'était un très beau moment" lance le coureur qui portait ce dimanche le dossard 1, en l'absence d'Amaury Capiot, vainqueur l'an dernier à Marseille.

