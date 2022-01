La course au soleil fera une nouvelle fois la part belle aux Alpes-Maritimes du 6 au 13 mars prochain. Avec le col de Turini en point d'orgue.

Course cycliste Paris-Nice : deux étapes pour les Alpes-Maritimes, le col de Turini en point d'orgue

Une belle arrivée, et une sacrée étape de montagne : la course cycliste Paris-Nice mettra une nouvelle fois le département des Alpes-Maritimes en valeur pour cette 80ème édition du 6 au 13 mars prochain. Deux étapes seulement dans le 06, mais une magnifique avant-dernière étape de Nice jusqu'au col de Turini. Avant une arrivée le lendemain dans la cité niçoise comme le veut la tradition. Avant cela la peloton sera parti de Mantes-La-Ville dans les Yvelines, Orléans, Dun-Le-Palestel, Montluçon ou encore Aubagne tout près de chez nous où sera disputée une arrivée, avant un transfert vers les Alpes-Maritimes et les deux dernières étapes.

Une avant-dernière étape alléchante

L'étape Nice-Col de Turini sera assurément le gros rendez-vous des fans de vélo azuréens, avec l'ascension de la côte de Coursegoules, variante de l'ascension du col de Vence, puis en dessert l'ascension jusqu'à l'arrivée au sommet du Turini, 15km à 7,3%, de quoi éventuellement renverser la course à la veille de l'arrivée sur la Promenade des Anglais. Cette dernière étape, Nice-Nice, sera longue elle de 115km et passera par Levens, Contes, L'Escarène ou encore la Turbie et le col d'Eze à grimper avant de redescendre sur la baie des anges.