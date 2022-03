Les deux dernières étapes de la course cycliste Paris-Nice se déroulent exclusivement dans les Alpes-Maritimes ce weekend. Où voir passer les cyclistes, et à quelle heure ?

Course cycliste Paris-Nice : où voir passer le peloton ?

La 80ème édition de la course cycliste Paris-Nice s'achèvera par un week-end gourmand sur la Côte d'Azur ! Une première étape samedi qui mènera de Nice jusque sur les sommets du col de Turini, puis une toute dernière étape autour de Nice avec un col d'Eze en possible juge de paix.

De Nice à La Bollène-Vésubie le samedi

Beaucoup de cyclistes la considèrent comme l'étape la plus décisive de ce Paris-Nice, 155km au départ de Nice, avec un passage par Tourettes-sur-Loup pour se mettre en jambes avant l'ascension du col de Coursegoules puis l'ascension du terrible col de Turini par son versant le plus dur, avec une arrivée tracée au sommet. Ce col, c'est quasiment 15km à parcourir sur une pente à 7,3% de dénivelé. Le départ sera donné à 10h40, et tous les horaires de passage estimés sur le parcours sont ici.

Une belle boucle autour de Nice le dimanche

L'étape piège par excellence, parce qu'elle fait moins peur sur le papier avec ses 116km et des pentes assurément moins longues que le Turini. Mais attention aux derniers soubresauts avec l'enchaînement des côtes de Levens, Châteauneuf, Berre-les-Alpes et Peille. Passage ensuite par la Turbie pour aborder le col d'Eze sous un jour nouveau !

Cette ascension, pas très longue, six petits kilomètres, peut tout de même faire quelques dégâts. Place ensuite à la descente, facile et rapide, jusqu'à Nice. Pour savoir à quelle heure et où se poster, vous trouvez les estimations de l'organisateur ASO ici.