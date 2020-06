Courtisé à l'étranger, Romain Bardet réfléchit à son avenir chez AG2R La Mondiale

Romain Bardet rêve toujours de remporter le Tour de France. A bientôt 30 ans, il réfléchit donc. En fin de contrat cette année, le Brivadois suscite l'intérêt de plusieurs équipes cyclistes, notamment la formation Sunweb selon la presse néerlandaise. Mais rien n'est signé.

Son équipe savoyarde AG2R La Mondiale va lui proposer une prolongation de contrat. C'est la période qui veut ça, bien aidée par les agents. Une autre coqueluche du public français Thibault Pinot vient de prolonger son contrat chez Groupama FDJ.

Toute sa carrière pro chez AG2R depuis 2012

Pinot fait partie avec Julian Alaphilippe et Romain Bardet des grands coureurs français actuels, et qui suscite donc le plus d’intérêt. Après à 29 ans, et tout récent papa, le Brivadois se pose les bonnes questions, lui qui a fait toute sa carrière professionnelle chez AG2R depuis 2012.

Romain Bardet a terminé 2e et 3e du Tour de France en 2016 et 2017. Et le vice-champion du monde 2018 rêve toujours de succéder à Bernard Hinault sur les Champs Elysées. Mais pas sûr que l'équipe Sunweb soit plus à même de lui permettre de réaliser son objectif.

Romain Bardet devrait reprendre la compétition sur la route d'Occitanie du 1er au 4 août, avant le Critérium et le Tour de France. Le calendrier sera dévoilé la semaine prochaine.