L'édition 2020 de la course cycliste Paris-Roubaix est annulée pour raisons sanitaires : la "Reine des Classiques" n'aura pas lieu, à cause de l'épidémie de coronavirus. La décision a été annoncée ce vendredi 9 octobre.

Coronavirus : la course cycliste Paris-Roubaix 2020 est annulée

'édition 2020 de la course Paris-Roubaix est annulée à cause de l'épidémie de Covid-19

La décision est malheureusement tombée ce vendredi 9 octobre : la course cycliste Paris-Roubaix est annulée à cause de l'épidémie de coronavirus.

Déjà reportée deux fois

Le départ de la 118e édition du Paris-Roubaix aurait dû avoir lieu le dimanche 25 octobre 2020 à Compiègne. La nouvelle date avait été dévoilée mardi 5 mai par les organisateurs. Initialement prévue le 12 avril, la course avait été reportée en raison de la pandémie de coronavirus et du confinement. La première édition féminine de la course devait aussi avoir lieu avec un départ de Denain.

Cela faisait plusieurs jours que la situation était incertaine concernant la tenue de "la Reine des Classiques". Le jeudi 1er octobre, la préfecture du Nord avait indiqué qu'elle "prendrait sa décision dans les prochains jours en fonction de l'évolution de la situation".

Invité de France Bleu Nord le lundi 28 septembre, le préfet du Nord Michel Lalande s'était interrogé sur la tenue de la course cycliste "dans un contexte de circulation du virus renforcée par rapport au Tour de France".

Les organisateur de Paris Roubaix donnent rendez vous le 11 avril 2021 pour la prochaine édition.