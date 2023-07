Creuse : elles font le Tour de France en avance pour valoriser le cyclisme féminin

Donnons des elles au vélo J-1 est un groupe mixte : les 9 femmes qui font tout le parcours et d'autres amateurs de cyclisme qui les accompagnent sur une étape.

24 heures avant l'arrivée de la caravane et du peloton du Tour de France en Creuse, une équipe de cyclistes a réalisé ce samedi 8 juillet la neuvième étape de l'édition 2023, celle entre Saint-Leonard-de-Noblat et le Puy de Dôme. Cette équipe appartient au club "Donnons des elles au vélo J-1", dont la mission est de favoriser le développement du cyclisme féminin.

"Quand nous avons commencé en 2015, il y avait aussi l'idée d'inciter à l'organisation d'un Tour de France féminin", se rappelle Claire Floret, la présidente du club et la coordinatrice du projet. "Il existe maintenant depuis 2022, donc nous sommes très heureuses". Depuis, le club se focalise sur le développement du cyclisme féminin. "Il y a beaucoup de travail", poursuit Claire Floret, "car il y a encore trop peu de femmes qui font du vélo. Ou alors elles en font de manière isolée."

Une étape hommage à Raymond Poulidor

Elles sont neuf à faire ce Tour de France J-1 en intégralité. Ambassadrices de leur sport, elles organisent les étapes et organisent des pauses, sur le parcours, ce qui permet de rencontrer les élus locaux, les habitants, les amateurs de cyclisme, pour discuter avec eux.

Ce samedi-là, elles s'occtroient une grosse demi-heure à La-Mazière-aux-Bons-Hommes, quasiment la fin du parcours creusois. Autour du noyau dur des neufs cyclistes, il y a du monde : à chaque étape, le club invite des hommes et des femmes du coin à les rejoindre pour quelques kilomètres ou une étape entière, selon l'envie et la forme de chacun.

Sandrine est l'ambassadrice de la neuvième étape. Habitante de Saint-Léonard-de-Noblat, elle se réjouit du passage du club "Donnons des elles au vélo J-1", car elle estime que les femmes ont encore du mal à se faire une place dans la discipline. Sans compter que l'étape rend hommage à Raymond Poulidor : "J'ai commencé le vélo dans le club de Saint-Léonard-de-Noblat, dont il était le président d'honneur", se remémore Sandrine. "Parfois il roulait avec nous. Cette étape est forcément particulière pour nous, avec le duel mythique entre Raymond Poulidor et Jacques Anquetil au sommet du Puy de Dôme."

La découverte de la Creuse

Pour Noéline, l'une des ambassadrice du club à l'échelle nationale, Raymond Poulidor est une icône lointaine. Elle aimerait, en revanche, voir la victoire de Mathieu van der Poel, le dimanche 9 juillet, "un très beau symbole". Parisienne de 25 ans, Noéline a déjà participé à des étapes du tour "Donnons des elles au vélo J-1". C'est la première fois qu'elle roulera sur les trois semaines. "Les jambes, ça va pour l'instant, mais c'est de plus en plus difficile de se lever le matin", reconnaît-elle. Elle reste enthousiasmée par cette aventure et par le défi sportif qu'elle représente.

Le parcours creusois lui a beaucoup plu, comme au reste du groupe : la beauté du Lac de Vassivière, les virages sinueux, le paysage vallonné, la nature... Tout plaît aux participants et leur font dire que ce sera l'une des belles étapes du Tour de France, aussi bien pour les coureurs qui se feront plaisir que pour les spectateurs du monde entier qui découvriront la Creuse.

