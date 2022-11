Creuse : le Tour de France 2023 va passer par Crocq

On en sait un peu plus sur le tracé de la 9 e étape du Tour de France 2023 . Le dimanche 9 juillet, le peloton va quitter Saint-Léonard de Noblat pour relier le Puy de Dôme au terme de 184 km de course. La Grande Boucle ne va pas s'arrêter en Creuse mais la commune de Crocq verra bien passer les coureurs. La municipalité a eu confirmation de l'information par l'organisateur ASO. On connait même l'horaire de passage de la course. Le Tour devrait être à Crocq vers 15h et la caravane publicitaire à 13h10.

ⓘ Publicité

Une longue attente

Crocq ne sera pas la seule commune creusoise à voir passer le Tour le 9 juillet. Saint-Quentin-la-Chabanne, Felletin ou encore Gentioux devraient également accueillir l'épreuve. Mais ces communes n'ont pour l'heure reçu aucune confirmation officielle. Il devrait y avoir du monde au bord des routes du sud de la Creuse pour voir passer le peloton. Cela fait 12 ans que le département attend la Grande Boucle. Son dernier passage, c’était en 2011.

loading