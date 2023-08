Creuse : Tony Gallopin remporte le 58ème critérium de Dun-Palestel

C'est le cycliste Tony Gallopin qui a remporté la 58ème édition du critérium de Dun-le-Palestel, ce vendredi 5 août. Le cycliste de 35 ans a été maillot jaune et vainqueur d'étape sur le Tour de France 2014. Il avait déjà remporté cette course en 2019.

En deuxième position, on retrouve Guillaume Martin, dixième au classement général de la dernière grande boucle, et à la troisième place, Lilian Calmejane, 31 ans, un habitué de la course.

Cinquante coureurs étaient au départ du critérium cette année, dont 30 cyclistes professionnels. Ils ont fait 50 tours de ce circuit d'un kilomètre trois cent mètres, en une heure quarante-cinq environ.

L'année dernière, c'est le Clermontois Rémi Cavagna qui a remporté la course.