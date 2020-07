Crise sanitaire : la 35ème édition du Tour de Moselle est annulée

A cause du coronavirus, les organisateurs ont décidé d'annuler la 35ème édition du Tour de Moselle. La course cycliste était prévue du 11 au 13 septembre.

C'est une première depuis sa création en 1986 : la 35ème édition du tour de Moselle est annulée. La course cycliste Elite Open en quatre étapes était prévue du 11 au 13 septembre 2020. La crise sanitaire en a décidé autrement.

Masques et gels hydroalcoolique coûtent trop chers et les bénévoles manquent à l'appel pour faire respecter l'ensemble des mesures sanitaires. Le tour de Moselle devait faire étape à Hettange-Grande, Rodemack, Yutz, Saint-Ail (54), Sérémange-Erzange, Bliesbruck et enfin Thionville.

En tout, 144 coureurs et 24 équipes étaient annoncées au départ, dont les équipes nationales du Luxembourg et des Pays Bas. "On se serait bien passée de cette annulation, confie le président du club et organisateur de la course Eric Chanson. Mais mieux vaut annuler deux mois avant que deux jours avant," conclut-il.