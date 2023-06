Critérium du Dauphiné : le Danois Mikkel Bjerg remporte le contre-la-montre, devant le favori Jonas Vingegaard

C'est sa première victoire chez les pros et son émotion a été à la hauteur de cette première fois. Mikkel Bjerg, le Danois de l'équipe UEA Emirates, a remporté le contre-la-montre, lors de la 4e étape du Critérium du Dauphiné, ce mercredi. Avec 49,8 kilomètres de moyenne, il a cassé les rêves d'aligner quatre victoires françasies de suite en quatre étapes. Cet exploit remontait à... 1958 ! Pourtant, le public y a cru, quand le Français Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step) a explosé la course, en décrochant le meilleur temps. Mais le Danois de 24 ans a tenu et roulé à 50 km/h de moyenne pour finalement battre Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step) de 27''.

"J'ai travaillé très très dur pour cela et je suis vraiment heureux d'y parvenir aujourd'hui" a-t-il réagi aujourd'hui, sur la ligne d'arrivée "j'ai eu plusieurs opportunités de le faire, ce matin, je n'y croyais pas trop, je me suis dit que le parcours était trop difficile. J'ai tout donné aujourd'hui. La première montée, je ne suis pas allé au delà de mes limites, je savais que le CLM était encore long, les15 derniers kilomètres, les gens dans la voiture derrière moi m'ont vraiment poussé très fort et dans les 5 derniers kilomètres, j'ai vraiment libéré toute ma puissance. L'équipe m'a vraiment fait confiance, on travaille beaucoup sur le matériel, j'avais raiment un vélo très rapide". En bonus, le Danois remporte le maillot jaune "j'avais dit à mon entraineur, je veux prendre le maillot aujourd'hui. Il a cru en moi et j'ai réussi à hisser mon niveau jusqu'à mes ambitions les plus hautes" a-t-il déclaré, au bord des larmes.

Jonas Vingegaard (UAE Team Emirates) finit à 12'' et décroche le 2e temps. Le Danois, vainqueur du Tour de France et dont l'ambition affichée et assumée est de remporter ce Critérium du Dauphiné 2023, a été poussé dans ses retranchements. Mais il prend la deuxième place au classement général et se place en position de favori pour remporter cette édition.

Chez les Français, le meilleur de l'étape, Rémi Cavagna, termine à 27'' du vainqueur et prend la 3e place de ce contre-la-montre (71e au général). Christophe Laporte, maillot jaune depuis le début de la course, dimanche dernier, cède son maillot de leader et termine à la 12e place au général. Et le meilleur Français au général reste Julian Alaphilippe, à la 8e place.

Demain, jeudi, une belle étape de 191,1 km attend les coureurs entre Cormoranche-sur-Saône et Salins-les-Bains. Ce sera une étape idéale pour les baroudeurs.

Top 5 de l'étape

1. Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates), 37'28''

2. Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), +12''

3. Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step), +27''

4. Fred Wright (Bahrain Victorious), +34''

5. Ben O'Connor (AG2R Citroën), +41''

Top 5 au classement général

Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates) Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) à 12'' Fred Wright (Bahrain Victorious) à 34'' Ben O'connor (Ag2r Citroën team) à 41'' Felix Grossschartner (UAE Team Emirates) à 44''

Le parcours de cette 75e édition