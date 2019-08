Critérium 2019 du Ballon d'Alsace : victoire du bisontin Florian Nocquet

Les coureurs sont arrivée au sommet... sous la pluie et dans le brouillard (photo d'illustration)

Lepuix, France

Florian Nocquet, 29 ans, de l'Amicale cycliste bisontine a remporté ce jeudi 15 août le 95ème critérium du Ballon d'Alsace, une course cycliste en ligne de 30 km organisée dans le Territoire de Belfort par le club cycliste Belfort Miotte depuis 2004. Objectif : rejoindre le sommet du Ballon d'Alsace depuis le centre-ville de Belfort le plus rapidement possible.

Il s'agit de l'une des courses les plus élevées de la région, avec une belle série de lacets dans la montée du Ballon et des pentes allant jusqu'à 7%.

Une centaine de coureurs

Le jeune cycliste de l'Amicale cycliste bisontine s'est imposé au sommet en 1h 00 minutes et 16 centièmes. "C'était une édition très pluvieuse, mais très ouverte", a commenté à l'arrivée Alain Demeusy, le président du club Belfort Miotte. "Il y a eu beaucoup de bagarre et on a un beau vainqueur, mais avec la pluie les coureurs sont arrivés frigorifiés".

Le départ des coureurs ce jeudi matin en centre-ville de Belfort. © Radio France - Violaine Peyret

Le départ de la course avait été donné à 10h, avenue Jean Moulin, à Belfort, avec plusieurs catégories : coureurs nationaux, régionaux et départementaux. Une centaine de cyclistes ont participé à l'édition 2019. Ils sont passé par Offemont, Valdoie, Grosmagny, Rougegoutte, Giromagny ou encore Lepuix.

A noter cette année la belle performance d'Emmanuel Peyret, responsable technique de France Bleu Belfort Montbéliard : il a rejoint le sommet en 1h 17 minutes.... en finissant les 6 derniers kilomètres sur la jante avec la roue arrière crevée. Bravo Manu ;)