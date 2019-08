Critérium de Castillon-la-Bataille : la passe de trois pour Romain Bardet

Castillon-la-Bataille, France

Son maillot à pois de meilleur grimpeur du Tour de France 2019 sur les épaules, Romain Bardet était facilement repérable parmi le peloton d'une trentaine de coureurs qui s'est élancé ce mardi en fin d'après-midi pour 32 tours autour de Castillon-la-Bataille. Autre maillot distinctif, la tunique tricolore de Warren Barguil, qui comme en 2017, a été coiffé sur la ligne par Romain Bardet. Les deux têtes d'affiche du Critérium étaient seuls dans l'ultime montée pour se disputer la victoire, emportée d'une demi-roue.

Dans les vignes, sur les bas-côtés, dans les fossés : chaque spectateur avait trouvé une place pour s'asseoir le long du parcours d'un peu plus de trois kilomètres. Beaucoup avaient choisi de se placer dans le haut de la côte de Belvès-de-Castillon, environ 1,5 kilomètre à 4,8 %.

"Le plus dur, c'est la bosse !" rigolait Warren Barguil à l'arrivée. Le champion de France a promis de revenir sur cette course qu'il affectionne et qui est organisée par un homme qu'il apprécie, Georges Barrière. Après Julian Alaphilippe l'an dernier, Romain Bardet cette année, le Breton chouchou du public remportera-t-il Castillon-la-Bataille ? Réponse peut-être en 2020.