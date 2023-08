Critérium de Castillon-la-Bataille : le champion de France Valentin Madouas gagne pour le retour de l'épreuve

Un champion de France, maillot bleu-blanc-rouge sur le dos, qui lève les bras au sommet de la côte de Belvès. La conclusion de la soirée a été belle ce jeudi soir, avec la victoire à Castillon-la-Bataille de Valentin Madouas, pour le 46e critérium de Castillon-la-Bataille, qui faisait son retour après trois ans d'absence , liée au Covid et à des problèmes financiers. Madouas s'impose pour la première fois en Gironde, au terme de plus de deux heures de course, sur un circuit difficile, avec la côte de Belvès (1,5km à 5,1%) à franchir 30 fois, soit plus de 2 000 mètres de dénivelé, en à peine 90 km.

Valentin Madouas, derrière Lilian Calmejane et devant Jonathan Castroviejo, au sommet de la côte de Belvès. © Radio France - Thomas Coignac

Le nom du Breton ne fera pas tâche dans le palmarès des vainqueurs récents de Castillon (Alaphilippe, Gallopin, Bardet...), mais tout de même, ce retour de la compétition s'est fait en douceur. Il y avait seulement 11 coureurs professionnels ce jeudi, avec des désistements de dernière minute, le principal étant celui de l'Italien Giulio Ciccone, le maillot à pois du dernier Tour de France.

"Il y avait moins de monde que d'habitude"

"Je trouve qu'il y a un peu moins de monde que d'habitude", regrette Bernard, assis en hauteur au sommet de la côte, sur sa chaise de camping. Venu en voisin du Périgord, n'a pas manqué beaucoup d'éditions depuis la première en 1959. "Je pense que s'il y avait eu un plateau un peu plus conséquent, il y aurait eu un peu plus de monde". Nicole et Marie-Claude déplorent aussi un prix d'entrée, 19 euros, "pas justifié", même pour elles qui étaient arrivées la veille en camping-car.

Séance d'autographes pour Christophe Laporte, l'autre tête d'affiche de la course. © Radio France - Thomas Coignac

"Ce n'est pas notre plaisir, mais toutes nos factures ont augmenté", répond l'organisateur historique, Georges Barrière. Sur le manque de stars, "peut-être qu'on ne sait plus travailler le peloton. C'est une époque différente", reprend-il, reconnaissant "une petite chambrée", au bord de la route. "Mais les coureurs sont toujours amateurs d'épreuves comme ça, qui leur permettent d'approcher le public".

"Sur le Tour de France, par exemple, c'est très fermé"

Là dessus, aucun coureur ne le contredira. Il suffisait de voir le nombre de selfies demandés à Valentin Madouas, qui assurait "profiter de ces bons moments, alors que sur le Tour de France, par exemple, c'est très fermé". Il aura fait en tout cas le bonheur du petit Marius, en signant son casque de vélo. Il faut dire que le petit Landais avait préparé une magnifique pancarte.

La pancarte préparé par le jeune Marius, entouré de ses parents. © Radio France

Juste à côté, Gérald vient pour la deuxième fois. Il a emmené son fils Léo, qui s'égosille sur le bord de la route. La dernière fois, Gérald était venu avec son papa à lui. La transmission continue. "Le petit est fan de vélo... Il est heureux, c'est le principal".