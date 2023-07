Critérium de Castillon-la-Bataille : le champion Valentin Madouas sera de la partie

Cela faisait trois ans que le critérium de Castillon-la-Bataille n'avait pas eu lieu. L'édition 2023, qui se tiendra le 10 août prochain, confirme déjà la présence de deux stars : l'italien Giulio Ciccone, membre de l'équipe Lidl-Trek, et surtout Valentin Madouas de l'écurie Groupama-FDJ, sacré champion de France sur route cette année. Georges Barrière, l'organisateur de la course attend la fin du Tour de France pour voir quels seront les prochains coureurs qui viendront relever le défi en Gironde.

ⓘ Publicité

"Le circuit est difficile, il est nécessaire d'avoir des coureurs comme ça"

Un circuit de 3 kilomètres, une côte d'1,5 kilomètres, et 30 tours à réaliser : "On a déjà eu des coureurs qui n'ont pas voulu revenir tellement c'était difficile chez nous" raconte Georges Barrière, à la tête de l'organisation de la course depuis 42 ans. Avoir Giulio Ciccone et Valentin Madouas parmi les participants fait sens car "le circuit est difficile, il est nécessaire d'avoir des coureurs comme ça, mais aussi des bons grimpeurs". Pour le moment, seulement deux noms sont confirmés, mais Georges Barrière précise que d'autres coureurs de talent seront aussi de la partie.

"On espère avoir les plus de grands coureurs possibles, c'est notre politique. Plus on a de stars, plus de monde il y aura" explique l'organisateur, qui aimerait voir sur la route quelques-uns des premiers du Tour de France, et des meilleurs français. 25 coureurs professionnels devraient y participer. S'ajoutent une douzaine d'amateurs qui seront sélectionnés pour se frotter au défi.

Un public plus jeune, et plus nombreux

Pour son grand retour, le critérium devrait faire le plein de spectateurs, notamment grâce à l'engouement pour le cyclisme provoqué par le Tour de France, mais pas seulement. Le plateau devrait attirer du monde, mais aussi la difficulté du circuit, selon Georges Barrière. Il note par ailleurs un rajeunissement côté amateurs de la petite reine : "Quand on voir le Tour de France, le public est de plus en plus nombreux et jeune, d'année en année".

D'autant plus qu'à la différence de la Grande Boucle, Georges Barrière précise : "Chez nous, on peut approcher les coureurs, là où c'est difficile pendant le Tour de France, avec un peloton qui passe pendant moins d'une minute".