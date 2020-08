Critérium du Ballon d'Alsace : "Les cyclistes ont faim de courir"

Les cyclistes amateurs s'élancent ce samedi 15 août pour la 96e édition du Critérium du Ballon d'Alsace une course de 30 km organisée dans le Territoire de Belfort par le club cycliste Belfort Miotte. Objectif : rejoindre le sommet du Ballon d'Alsace depuis le centre-ville de Belfort le plus rapidement possible, en passant par une belle série de lacets dans la montée du Ballon et des pentes allant jusqu'à 7%.

Ils ont des fourmis dans les pieds - Alain Demeusy

Cette édition de 2020 est évidemment particulière, après un calendrier totalement perturbée par la crise du coronavirus. Les courses reprennent progressivement, et beaucoup n'ont pas pu concourir depuis des mois. Autant dire que les cyclistes sont pressés d'enfourcher leur vélo, sourit Alain Demeusy, président du club cycliste Belfort Miotte. "Les cyclistes ont faim de courir, ils ont besoin de pratiquer leur sport donc c'est évident que pour les premières courses ils sont tout feu tout flamme. Ils ont des fourmis dans les pieds", ajoute Alain Demeusy.

Pas de miss à l'arrivée

Il y a évidemment beaucoup de règles à respecter, pour cette course qui rassemble 190 coureurs. "À la remise des prix, il y aura un protocole particulier. Habituellement on a des Miss qui récompensent avec des bouquets, et ce ne sera pas possible cette année. Ce sera très sobre. Tout le monde devra être masqué. On a besoin de faire ces gestes barrières, et on est juste ravi de pouvoir faire la course. Parce que jusqu'à il y a une semaine, on était pas sûr de pouvoir faire la course."

Lors de la dernière édition, c'est le coureur de l'Amicale cycliste bisontine Florian Nocquet qui avait remporté l'épreuve, sous la pluie.