Critérium du Dauphiné : 1re étape, Saint-Étienne > Saint-Étienne

La première étape du Critérium du Dauphiné est une boucle avec un départ et une arrivée à Saint-Étienne (Loire). Les coureurs vont parcourir plus de 170 km sur un tracé plus que vallonné et sinueux. Un premier passage sur l'arrivée est prévu entre 13h45 et 14h. Les coureurs sont attendus vers 15h.

Le 69e Critérium du Dauphiné, qui fête ses 70 ans, débute par une étape 100% ligérienne. Non, à Saint-Étienne et dans la Loire, il n'y a a pas que le football. Saint-Étienne est une véritable capitale du cycle avec son industrie (Cycles Mercier, Manufrance, ...) et les courses où elle fut un passage : 25 fois sur le Tour de France, 59 pour Paris-Nice et surtout 24 pour le Critérium du Dauphiné.

Pour débuter le Critérium, les coureurs passeront, entre autres, à La Tour-en-Jarez, La Talaudières, Fontanes, Chevrières, Chambœuf, Sury-le-Comtal, Périgneux, Unieux, Firminy, Le Chambon-Feugerolles ou Saint-Romain-les-Atheux.

Un final sur un circuit de 14,8 km

La première étape est peu classique : les coureurs vont parcourir une quinzaine de communes, 170 kilomètres en tout, et finir la journée par un circuit de 14,8 kilomètres à boucler trois fois avant un final sur le cours Fauriel à Saint-Étienne. Ce début du Dauphiné est sans conteste taillé pour les puncheurs. Le peloton passera par le col du Pilon, la côte de la Roche, la côte de Périgneux, la côte de Saint-Romain-les-Atheux, la côte de Tarentaise et enfin la côte de Rochetaillée (3 km à 5,5%) franchie à trois reprises. Les puncheurs se feront d'abord remarquer avant la part belle aux sprinteurs.

Au départ et à l'arrivée

La signature et présentation des équipes se fera sur le cours Fauriel de 9h20 à 10h20.

Le départ sera donné à 10h30 sur le cours Fauriel. Les coureurs emprunteront ensuite le cours Gustave-Nadaud, le cours Hippolyte-Sauzéa, la place Jean-Moulin, la rue Jeanne-d’Arc, la rue de la République, la place Dorian, puis la place de l’Hôtel de Ville. Ils prendront la direction de La Talaudière.

L'arrivée sera jugée sur le cours Fauriel, à l’extrémité d’une ligne droite finale de 500 mètres.

Le profil de la 1re étape

- © ASO

La carte du parcours de 170,5 km

- © ASO

L'itinéraire et les horaires entre le départ et l'arrivée à Saint-Étienne

- © ASO

Les cinq derniers kilomètres

- © ASO

La grimpette du jour

Km 11.5 - Col du Pilon - 4.8 km de montée à 5.1% - catégorie 3

Km 57.0 - Côte de la Roche - 2.2 km de montée à 6% - catégorie 4

Km 61.5 - Côte de Périgneux - 1.4 km de montée à 5.8% - catégorie 4

Km 94.5 - Côte de Saint-Romain-les-Atheux - 6.8 km de montée à 5.2% - catégorie 2

Km 110.5 - côte de Tarentaise - 2.4 km de montée à 5.8% - catégorie 4

Km 133.5 - Côte de Rochetaillée - 3.4 km de montée à 5.4% - catégorie 3

Km 148.5 - Côte de Rochetaillée - 3.4 km de montée à 5.4% - catégorie 3

Km 163.5 - Côte de Rochetaillée - 3.4 km de montée à 5.4% - catégorie 3

Les vingt-deux équipes engagées

Suivez le Critérium du Dauphiné