Critérium du Dauphiné 2019 : 2e étape, Mauriac > Craponne-sur-Arzon

La deuxième étape du Critérium du Dauphiné relie Mauriac (Cantal) à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire) le lundi 10 juin. Les coureurs vont parcourir 180 km. Le départ est prévu à 11h50 et l'arrivée entre 16h15 et 16h45. Parmi les difficultés du jour : les côtes de Chavanon et de la Barbatte.