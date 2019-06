Critérium du Dauphiné 2019 : 7e étape, Saint-Genix-les-Villages > Les Sept-Laux, Pipay

La septième étape du Critérium du Dauphiné relie Saint-Genix-les-Villages (Savoie) aux Sept Laux (Isère) le samedi 15 juin. Les coureurs vont rouler 133,5 km. Le départ est prévu à 12h50 et l'arrivée entre 16h40 et 17h15. Trois cols majeurs à affronter : celui de l’Épine, du Granier et de Marcieu.

Auvergne-Rhône-Alpes, France

La septième et avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné va parcourir les routes de Savoie et d'Isère, un tracé très alpin d'un peu plus de 133 kilomètres, avec un dénivelé cumulé et positif de 4145 mètres. Trois grands cols de catégorie 1 sont au programme : le col de l’Épine (987 m), le col du Granier (1134 m) et le col de Marcieu (1060 m).

La montée de Pipay va clore cette étape reine du Critérium du Dauphiné. Cette ascension inédite dans le massif de Belledonne, sur le domaine des Sept-Laux, est longue de 19 kilomètres, classée hors catégorie, avec une pente moyenne à 6,9%.

C'est donc sur cette septième étape qu'on peut s'attendre à des attaques, des stratégies et risques de la part des équipes et coureurs les plus en vus en haut du classement général.

Au départ et à l'arrivée

La signature et présentation des équipes se fera à Saint-Genix-les-Villages sur route des Glières, de 11h40 à 12h40.

Le départ sera donné à 12h50 route des Glières. Les coureurs passeront rue de la Bouverie, place du Pont, rue du Centre, place de l’Église, rue des Juifs, rue Jeanne d’Arc puis sur la D43.

L'arrivée sera jugée à Pipay, aux Sept-Laux, entre 16h40 et 17h15.

.

Le profil de la septième étape

- ASO

La carte du parcours de 133,5 km

- ASO / Géoatlas.com

L'itinéraire et les horaires entre Saint-Genix-les-Villages aux Sept-Laux

- ASO

- Denis Souilla

Le profil de la montée de Pipay

- ASO

Les vingt-deux équipes engagées sur Critérium 2019

- ASO

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2019

- Geoatlas.com / ASO

Les huit étapes du 9 au 16 juin

- ASO

Suivez le Critérium du Dauphiné