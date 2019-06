Critérium du Dauphiné 2019 : le Français Julian Alaphilippe remporte la 5e étape à Saint-Michel-de-Maurienne

Saint-Michel-de-Maurienne, France

C'est coureur français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) qui remporte vendredi la 5e étape à Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie). Il s'est imposé à toute vitesse, au pied d'une descente, arborant un grand sourire, à quelques centimètres seulement devant Gregor Mühlberger (Bora-Hansgrohe) et Alessandrao De Marchi (CCC Team).

C'est la deuxième victoire d'étape sur le Critérium du Dauphiné pour Alaphilippe après une victoire l'an passé à Lans-en-Vercors.

Les coureurs partis de Saint-Vulbas (Ain) ont parcouru 228 km, avec une moyenne de 38km/h, malmené par le vent et une ascension redoutée : le col de Beaune, en catégorie 2 (1210 m).

Revivez les derniers kilomètres de la 5e étape et la victoire d'Alaphilippe

Une victoire sur le fil !

- france.tv

La réaction de Julian Alaphilippe sur la ligne d'arrivée

Les premiers dans le classement de la 5e étape

Les premiers dans le classement général après la 5e étape

-

La prochaine étape, l'avant-dernière

La septième et avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné va parcourir les routes de Savoie et d'Isère, un tracé très alpin d'un peu plus de 133 kilomètres, avec un dénivelé cumulé et positif de 4145 mètres. C'est sur cette étape reine du Critérium qu'on peut s'attendre à des attaques, des stratégies et risques de la part des équipes et coureurs les plus en vus en haut du classement général.

- ASO

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2019

- ASO

Les huit étapes du 9 au 16 juin

- ASO

Suivez le Critérium du Dauphiné