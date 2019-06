Critérium du Dauphiné 2019 : des restrictions de circulation en Isère

Les routes seront neutralisées dans les deux sens de circulation environ 45 minutes avant le passage de la voiture de tête de course et jusqu’à 10 minutes environ après le passage de la voiture balai.

Les routes seront neutralisées dans les deux sens de circulation environ 45 minutes avant le passage de la voiture de tête de course et jusqu’à 10 minutes environ après le passage de la voiture balai. Il n’y a pas de caravane publicitaire.

Jeudi 13 juin : Boën-sur-Lignon - Voiron

Les coureurs entreront vers 14h15 en Isère par le Pont de Lattre-de-Tassigny à Vienne pour ensuite se diriger vers la Côte-Saint-André (15h27) et arriver vers 16h30 à Voiron.

Il sera difficile de circuler à Vienne entre 13h15 et 14h30, dans le secteur de la Bièvre Valloire entre 13h30 et 16h30 et dans le pays voironnais entre 15h00 et 19h00.

L'axe principal (D 502) entre La Côte-Saint-André et Vienne ne sera pas impacté car les coureurs passeront par Jardin, Saint-Sorlin-de-Vienne et Cour-et-Buis mais il sera difficile de circuler autour de la Côte-Saint-André entre 13h45 et 16h00.

Les accès à l'agglomération voironnaise seront perturbés entre 15h30 et 19h00. Les coureurs, après avoir traversé la Frette, Rives et Moirans, arriveront dans Voiron par l'Avenue de Paviot jusqu'au cours Sénoran.

Samedi 15 juin : Saint-Genix-les-Villages - Les Sept-Laux, Pipay

Les coureurs partis vers 12h50 de Saint-Genix-les-Villages (anciennement Saint-Genix-sur-Guiers, Gresin et Saint-Maurice-de-Rotherens) entreront en Isère par Chapareillan vers 15h07 après avoir passé le Col du Granier. Ils resteront sur les contreforts de Chartreuse pour rejoindre le Col de Marcieu et traverseront le Grésivaudan entre La Terrasse et Tencin vers 16h00 pour rejoindre ensuite Theys puis Les Sept Laux vers 16h57