Critérium du Dauphiné 2019 : Wout Poels (Ineos) s'impose sur la 7e étape à Pipay, aux Sept-Laux

Wout Poels (Ineos) remporte samedi la 7e et avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné à Pipay, aux Sept-Laux (Isère). Les coureurs sont partis de Saint-Genix-les-Villages (Savoie) et ont parcouru 133 km. L'étape a été marquée par des conditions météo peu clémentes, fraîches et très pluvieuses.

C'est sous la pluie et l'orage que le coureur néerlandais Wout Poels (Ineos) a remporté samedi la 7e et avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné à Pipay, aux Sept-Laux (Isère). Il s'est imposé devant Jakob Fulsang (Astana) et Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe). Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) est arrivé 4e, premier Français sur l'étape. Romain Bardet (AG2R La Mondiale) est arrivé en 7e position.

Au classement général, le maillot jaune change d'épaules et revient à Fulsang. Le coureur australien Adam Yates (Michelton Scott) est 2e à huit secondes.

Les premiers dans le classement de la 7e étape

Les premiers dans le classement général après la 7e étape

Les Français à suivre : Thibaut Pinot (7e), Romain Bardet (13e), Guillaume Martin (15e), Warren Barguil (19e), Nicolas Edet (20e).

La prochaine étape, la dernière

La huitième étape du Critérium du Dauphiné relie Cluses (Haute-Savoie) à Champéry (Suisse). Les coureurs vont pédaler dimanche pendant 113,5 km. Le départ est prévu à 13h45 et l'arrivée entre 16h45 et 17h05. Parmi les difficultés à noter particulièrement : le col du Corbier et la Côte des Rives, classés en catégorie 1. C'est à Champéry, dans le Chablais suisse, qu'on connaîtra le maillot jaune de ce 71e Critérium, à trois semaines du départ du Tour de France.

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2019

Les huit étapes du 9 au 16 juin

