Critérium du Dauphiné 2020 : 2e étape, Vienne > Col de Porte

La deuxième étape du Critérium du Dauphiné se déroule jeudi 13 août en Isère, entre Vienne et le Col de Porte. Cette deuxième étape a été fortement modifiée par rapport au parcours initial, avant la crise sanitaire. Il n'y aura donc pas d’arrivée au sprint à Bourg-de-Péage (Drôme). Cette deuxième étape revue et corrigée est composée de quatre côtes ou cols, un quatuor alpin qui promet de donner du fil à retordre à l’ensemble du peloton, avec des descentes et ascensions très techniques.

Le profil de la deuxième étape

Km 50 - Côte de Virville (montée de 4,1 km à 5,5 %)

Côte de Virville (montée de 4,1 km à 5,5 %) Km 68,5 - Côte de Roybon (montée de 1,5 km à 7,1%)

Côte de Roybon (montée de 1,5 km à 7,1%) Km 98,5 - Côte Maillet (montée de 6,2 km à 8%)

Côte Maillet (montée de 6,2 km à 8%) Km 131 - Col de Porte (montée de 17,5 km à 6,2%)

L'ascension du Col de Porte

La carte du parcours de 135 km

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2020

Les vingt-deux équipes sélectionnées ou invitées sur la course

