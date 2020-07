Critérium du Dauphiné 2020 : 5e étape, Megève > Megève

La cinquième et dernière étape du Critérium du Dauphiné part et arrive à Megève (Haute-Savoie) le dimanche 16 août. Les coureurs vont parcourir un peu plus de 153 km. Parmi les difficultés du jour : le col de Romme (1294 m) et celui de la Colombière (1610 m).