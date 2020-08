Critérium du Dauphiné 2020 : les spectateurs devront porter le masque obligatoirement

C'était couru d'avance. Les spectateurs du Critérium du Dauphiné devront bien porter le masque pour suivre le départ et le fil de la course qui s'élancera mercredi, pour la première fois de son histoire, depuis Clermont-Ferrand et le carrefour de rue de Blanzat et du boulevard Montlosier. Le départ sera donné à 10h 35.

L'accueil de cette course est un événement pour la ville et une parfaite répétition, un mois tout juste avant le départ de la 14ème étape du Tour de France, qui partira, lui, de la place de Jaude.

Répétition générale

Pour ce rendez-vous estival du Critérium, trois temps forts seront organisés la veille, le mardi.

- A partir de 12h, une rencontre aura lieu avec l’ASM Clermont Auvergne avec échanges de maillots jaunes au Stade Marcel-Michelin.

- A 17h ce sera l'inauguration de la ligne de départ de la 14ème étape du Tour de France place de Jaude.

- A 18h30 ce sera le vernissage de l’exposition sur le Tour de France dans la salle Gilbert-Gaillard située au 4 rue Saint-Pierre.

Toutes les informations pratiques sont consultables sur www.clermont-ferrand.fr.

