Critérium du Dauphiné 2020 : qui sont les vingt-trois équipes engagées ?

Vingt-trois équipes sont engagées sur cette 72e édition du Critérium du Dauphiné. La course, raccourcie de huit à cinq étapes pour cause de pandémie de coronavirus, se déroulera du 12 au 16 août 2020. Les coureurs parcourront le Puy-de-Dôme, la Loire, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.