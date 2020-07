Critérium du Dauphiné 2020 : une édition qui fait la part belle à la montagne et aux grimpeurs

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2020 a été dévoilé mardi. On savait déjà qu'il se disputerait du 12 au 16 août, en cinq étapes et non plus huit. Les coureurs parcourront cette année 821 km, essentiellement en montagne. Il partiront depuis Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), un départ inédit dans la capitale auvergnate. Ils passeront ensuite dans la Loire, l'Isère, la Savoie et Haute-Savoie. Le parcours ne comportera ni chrono ni prologue et verra les ascensions s'enchaîner jusqu’à la ligne d’arrivée finale. Les quatre dernières étapes restent inchangées par rapport au parcours initial.

Ce critérium du Dauphiné, un peu plus de deux semaines avant le Tour de France, ce sera évidemment le rendez-vous des favoris du prochain Tour, avec une explication intense en montagne : Primož Roglič, Egan Bernal, Tom Dumoulin, Julian Alaphilippe, Romain Bardet, Geraint Thomas ou encore Thibaut Pinot ont fixé le Dauphiné comme objectif intermédiaire.

Mercredi 12 août : 1re étape, Clermont-Ferrand> Saint-Christo-en-Jarez (218,5 KM)

Jeudi 13 août : 2e étape, Vienne > Col de Porte (135 KM)

