Critérium du Dauphiné 2021 : de Brioude à Saugues, "une deuxième étape propice aux attaques"

La 2e étape du Critérium du Dauphiné 2021 aura lieu exclusivement en Haute-Loire, elle partira de Brioude jusqu'à Saugues, le 31 mai 2021. Le parcours de 173 km sera propice aux attaques selon Bernard Thévenet, le directeur d'étape de ce Critérium.

Dès le début de cette deuxième étape du Critérium du Dauphiné, les coureurs grimperont un premier beau col de première catégorie ?

Oui, ce fameux col de Peyra Taillade qu'on va prendre après avoir traversé Langeac, après on redescend sur Monistrol. On prend encore une côte de troisième catégorie. Et puis, on finit à quatre avec les grimpeurs dans cette étape. Avec un final assez difficile !

Ce sont des routes très propices au vélo avec des montées, des descentes ?

C'est propice au vélo, mais c'est propice aux attaques aussi. Le contrôle de la course est difficile quand vous avez beaucoup de petites côtes comme ça, de petites descentes, beaucoup de virages, on ne voit plus les échappés. La course est assez difficile à contrôler. Le peloton est souvent très allongé, donc pour les équipes, c'est assez compliqué de pouvoir se réunir et d'avoir vraiment la mainmise sur la course.

Est-ce que ça peut se terminer au sprint ou pas ? Quand on regarde ça, on se dit que normalement, à Saugues, un sprinter pourrait l'emporter ?

Oui, on pense qu'un sprinteur pourrait l'emporter. Mais bon, il y a quand même une dernière côte à proximité de l'arrivée, à quatre kilomètres de l'arrivée. Est-ce que les équipes de sprinteurs auront la possibilité de protéger leurs coureurs, leur leader ? C'est une autre affaire. Moi, je pense qu'il y aura un sprint oui, mais avec quelques sprinteurs. Mais... Je pense qu'il en manquera quand même quelques uns à l'appel.

Il faut que ce soit un sprinter qui passe bien les bosses, car le sommet est à sept kilomètres de l'arrivée ?

Voilà exactement. Il faudra qu'il ait gardé assez de forces pour faire son sprint et, surtout, que son équipe puisse s'organiser après ses passages répétés.

Le parcours de la deuxième étape

Le parcours de la 2e étape entre Brioude et Saugues, le 31 mai 2021. - ASO

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2021

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2021. - ASO

