Critérium du Dauphiné 2021 : de Langeac à Saint-Haon-Le-Vieux, la troisième étape promet un final au sprint

La troisième étape du Critérium du Dauphiné 2021 partira le 1er juin de Langeac (Haute-Loire), traversera le Puy-de-Dôme et se terminera dans la Loire, à Saint-Haon-Le-Vieux. Après 172,5 km, tout se jouera au sprint dans les 6 derniers km selon Bernard Thévenet, le directeur d'étape de ce Critérium.

Cette troisième étape se divise en deux parties bien distinctes ?

La première partie est assez vallonnée. Il y a même deux côtes répertoriées en quatrième, puis en troisième catégorie. Et puis, les 70 derniers kilomètres, relativement plats.

Des échappées risquent de partir au début.. et il va falloir, sur la fin, qu'elles résistent au retour du peloton ?

Exact, ce sera compliqué parce que les routes sont assez assez belles finalement. On passe par Boën-sur-Lignon, Saint-Germain-Laval, et c'est vrai que les équipes de sprinteurs peuvent bien s'organiser.

En revanche, le sprint, lui, risque d'être un peu particulier. À Saint-Haon-Le-Vieux, on est sur une arrivée presque en côte ?

Oui, c'est vrai. Les 800 derniers mètres sont relativement difficiles. Moi, je pense que la course va surtout se faire à 5 ou 6 kilomètres avant l'arrivée parce qu'il faudra que les équipes puissent amener leur leader en bonne position au pied de la côte. Il faudra encore que ce leader tienne, et si possible aussi un coureur pour l'emmener dans les 500 derniers mètres. Donc, ça va être très, très tactique, très stratégique. Il faudra vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage, mais beaucoup de témérité... aussi bien pour les coureurs, pour les équipiers, pour amener leur leader en bonne position. Et après ? Pour les sprinteurs, c'est plus... plus une arrivée de puncheur que de sprinteur finalement.

En tout cas, ça va frotter à quelques kilomètres de l'arrivée ?

Ça, c'est sûr !

Le parcours de la troisième étape

Le parcours de la troisième étape du Critérium du Dauphiné, entre Langeac et Saint-Haon-Le-Vieux. - ASO

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2021

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2021. - ASO

Suivez le Critérium du Dauphiné 2021