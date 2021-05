Critérium du Dauphiné 2021 : des absents, mais surtout des prétendants au départ d'Issoire

Dans un peu plus d'une semaine, aux Gets, les huit étapes et 1200 kilomètres du Critérium du Dauphiné 2021 auront fait leur effet pour désigner le successeur du Colombien Daniel Matrinez vainqueur l'an passé. Mais pour le moment à Issoire, difficile de prédire ce que va donner la traditionnelle course de préparation au Tour de France, notamment car plusieurs des animateurs de l'été ne verront pas les Alpes en juin.

Pas de duel entre Slovènes dans les Alpes

Le duel entre les Slovènes Tadej Pogacar et Primoz Roglic avait fait des étincelles sur le dernier Tour de France mais ne se reproduira pas sur les routes du Dauphiné. Le premier, vainqueur sortant de la grande boucle a préféré son tour national quand le second a opté pour une préparation poussée dans les Alpes, mais sans course au programme. Mais il reste de sacrés clients à commencer par l'équipe Inéos aux allures d'armada avec le Gallois Geraint Thomas (vainqueur du Tour et du Duaphiné en 2018), l'Australien Richie Porte et l'Anglais Tao Geoghegan Hart (vainqueur du Giro 2020).

Guillaume Martin en porte drapeau tricolore

Du côté des Français, plusieurs absents aussi. Même si une étape partira de chez lui à Brioude, Romain Bardet s'est engagé sur le Tour d'Italie, quand Thibaut Pinot est toujours souffrant alors que Julian Alaphilippe lui s'alignera sur le Tour de Suisse à partir du 6 juin. Les espoirs tricolores reposeront donc sur les épaules du grimpeur normand de la Cofidis Guillaume Martin, brillant troisième l'an passé.

Pas de huis clos, mais une bulle pour les coureurs

Le Critérium du Dauphiné qui cette année encore va devoir composer avec la pandémie. Le public peut venir assister aux départs et arrivées, mais dans des zones dédiées et dans la limite de 1000 personnes. Au bord des routes, et notamment dans les cols en fin de semaine, les spectateurs sont aussi autorisés mais masqués. Les coureurs eux resteront dans une bulle sanitaire, ce n'est donc pas encore cette année que l'on reverra des attroupements aux pieds des bus des équipes.