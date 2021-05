Critérium du Dauphiné 2021 : entre Issoire et Issoire, "une première étape assez ardue avec sept côtes"

La première étape du Critérium du Dauphiné 2021 se déroulera dans le Puy-de-Dôme, autour d'Issoire, le 30 mai. Le parcours compte 182 km et sera moins facile qu'il n'y paraît selon Bernard Thévenet, le directeur d'étape du Critérium.

La première étape de ce Critérium du Dauphiné 2021 entre Issoire et Issoire, 182 km, se passe essentiellement à travers le Puy-de-Dôme ?

Oui, exactement. On fait un tout petit passage en Haute-Loire. C'est une étape de mise en jambes, mais bon, quand même assez ardue puisqu'il y aura sept côtes. Elles ne sont pas très difficiles, mais, sait-on jamais... On espère que ça provoquera de l'animation dans le peloton.

Pour rendre cette première étape dynamique, il y a un circuit final tracé autour d'Issoire ?

Oui, exactement. Après 80 km à peu près, il y a un circuit à faire deux fois et sur ce circuit, il y a deux côtes : une de troisième catégorie, une de quatrième catégorie. Elles ne sont pas terribles, mais bon, ça peut affaiblir certains sprinteurs et ça peut permettre à quelques sprinteurs ou quelques puncheurs de pouvoir passer si leurs équipes travaillent bien, de pouvoir éliminer les sprinteurs et de pouvoir gagner l'étape.

L'idée, c'est que la première journée du critérium ne soit pas trop terne qu'il s'y passe des choses dès le début ?

Ça permet aux coureurs qui sont en bonne condition physique de pouvoir se montrer dès le début. Et puis bon, c'est une étape avec des petites routes aussi. Il faudra être très vigilant. Donc, ça permet aux équipes aussi d'affûter leurs tactiques, leurs stratégies.

Une nouveauté : un prix de la combativité sera décerné pour la première fois sur ce Critérium ?

Il y a un nouveau prix de la combativité sur le Critérium. Souvent, dans les courses, il y a un jury qui est composé de personnes compétentes pour attribuer ce titre. Bien évidemment, pour pouvoir l'attribuer, pour faire partie du jury, il faudra avoir vu toute la course parce qu'il faut avoir vu qui a été le plus combatif, c'est-à-dire celui qui a mis le plus d'entrain dans la course.

Le parcours de la première étape

La première étape du Critérium 2021, 182 km entre Issoire et Issoire. - ASO

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2021

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2021. - ASO

