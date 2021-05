Lukas Pöstlberger a remporté la 2e étape du Critérium du Dauphiné devant Sonny Colbrelli et Alejandro Valverde ce 31 mai lundi à Saugues. Le coureur de l'équipe Bora-Hansgrohe, champion d'Autriche sur route en 2018, s'empare ainsi le maillot jaune de leader de la course.

Critérium du Dauphiné 2021 : l'Autrichien Lukas Pöstlberger remporte la 2e étape entre Brioude et Saugues

C'est l'Autrichien Lukas Pöstlberger qui s'est imposé ce lundi dans la 2e étape du Critérium du Dauphiné 2021. Le coureur de l'équipe Bora-Hansgrohe a passé la ligne d'arrivée le premier au terme de cette étape de 173 km entre Brioude et Saugues en Haute-Loire. Il devance Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) et Alejandro Valverde (Movistar Team).

A 29 ans, Lukas Pöstlberger remporte sa première victoire dans le Critérium du Dauphiné, il prend ainsi la première du classement général et le maillot jaune de leader de la course. Sonny Colbrelli de l'équipe Bahrain Victorious s'empare lui du maillot vert. Ce lundi soir, Matthew Holmes, (Lotto Soudal) prend le maillot du meilleur grimpeur à l'issue de cette 2e étape, et Ilan Van Wilder (Team DSM) celui du meilleur jeune.

Retrouvez tous les classements de ce Critérium du Dauphine 2021 sur le site internet de la course.

Ce mardi 1er juin, la troisième étape du Critérium s'élancera de Langeac en Haute-Loire pour traverser le Puy-de-Dôme et se terminer dans la Loire, à Saint-Haon-Le-Vieux. Une étape de 172,5 km où tout devrait se jouer au sprint dans les derniers kilomètres.

Suivez le Critérium du Dauphiné 2021