Critérium du Dauphiné 2021 : sept cols pour la huitième et dernière étape de cette édition

C'est la 8e et dernière étape du Critérium du Dauphiné 2021 ce dimanche 6 juin. Une étape courte, 147 km, entre La Léchère-Les-Bains, en Savoie, et Les Gets, en Haute-Savoie, mais une étape "corsée" analyse Bernard Thévenet, le directeur d'étape de ce Critérium.

147 km, ce n'est pas forcément beaucoup, mais le programme est corsé ?

Oui, effectivement, puisqu'il y a sept côtes, dont une en première catégorie et une hors catégorie. On commence déjà par la côte d'Esserts-Blay après 3 km. On va sur Ugine, Héry-sur-Ugine. On monte, on passe à La Giettaz, on monte le col des Aravis, puis on redescend jusqu'au Grand-Bornand pour remonter le col de la Colombière, après on redescend par Le Reposoir et Cluses. On monte la côte de Châtillon, qui n'est peut-être pas très connue, mais je peux vous dire qu'elle est pas facile non plus, celle-là. Et puis, après la côte de Châtillon, il y a seulement 2 - 3 km de descente. Et puis, on a un faux plat qui mène à Samoëns. Après, on rentre vraiment dans l'un des plus beaux cols, je pense, de Savoie.

Le col de Joux Plane ! D'ailleurs, la différence pourrait se faire, peut-être pas dans la montée, mais dans la descente de ce col. Elle fait 10 km et c'est aussi une des grandes difficultés du Critérium ?

Oui, c'est une des grandes difficultés parce que la montée par elle-même va creuser des écarts. Mais vous avez raison que dans la descente, on a déjà vu des moments des coureurs creuser des écarts importants. On se souvient que Richard Virenque avait remporté une étape à Morzine en lâchant son dernier adversaire dans la descente. Donc, il faudra être bon grimpeur et très, très bon descendeur pour pouvoir se présenter au pied des juges avec un avantage conséquent ou tout au moins important.

En tout cas, une dernière étape qui est finalement, et comme souvent, assez courte et que l'on espère aussi vive que celle de ces dernières années !

Le parcours de la huitième étape

Sept cols, dont un en première catégorie et un hors-catégorie, pour cette huitième et dernière étape du Critérium du Dauphiné. - ASO

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2021

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2021. - ASO

Suivez le Critérium du Dauphiné 2021