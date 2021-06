Critérium du Dauphiné 2021 : un contre-la-montre individuel pour la quatrième étape

Le 2 juin, la 4e étape du Critérium du Dauphiné aura lieu entre Firminy et Roche-la-Molière. Ce contre-la-montre individuel de 16,4 km est une étape "indispensable" pour les coureurs, à trois semaines du départ du Tour de France, selon Bernard Thévenet, le directeur d'étape de ce Critérium.

C'est le retour du contre-la-montre individuel sur le Critérium, où il était absent l'an dernier. Pourquoi ce retour ?

On l'a remis parce que ça fait quand même partie de l'ADN du Critérium : la montagne et le contre-la-montre ! C'est vrai que celui-ci est assez court, vous l'avez noté. Mais c'est une épreuve indispensable parce que les coureurs ont maintenant de moins en moins de compétition, de plus en plus d'entraînements. Finalement, ils n'ont pas tellement l'occasion de disputer beaucoup de contre-la-montre avant le Tour de France, donc, on a pensé que c'était un avantage, pour ceux qui viennent faire le Critérium du Dauphiné, que de faire ce contre-la-montre à trois semaines du départ du Tour.

Surtout que sur le Tour de France aussi, cette année, il y aura pas mal de courses contre-la-montre?

Oui et on revient aussi à des contre-la-montre assez courts finalement. En l'occurrence, on avait le choix entre ce parcours de 16,4 km ou un autre parcours un peu plus de 30 km. C'était trop long. Sinon, on avait aussi le choix de prendre des petites routes, mais ce n'était pas possible dans une course internationale.

L'avantage d'un contre-la-montre court, c'est aussi que ça peut faire peu d'écarts et donc garder de l'incertitude sur le week-end final ?

Exactement ! Il y a un double avantage : ça fait des écarts assez courts, mais quand même, ça détermine une hiérarchie et ça permet aux coureurs de vraiment se situer par rapport à leurs adversaires.

Le parcours de la quatrième étape, le contre-la-montre individuel

Le parcours du contre-la-montre individuel entre Firminy et Roche-la-Molière - ASO

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2021

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2021. - ASO

Suivez le Critérium du Dauphiné 2021