Critérium du Dauphiné 2021 : une arrivée au sommet, en Chartreuse, pour la sixième étape

Ce vendredi 4 juin, c'est la sixième étape du Critérium du Dauphiné et la première arrivée au sommet : au Sappey-en-Chartreuse, en Isère. 167,5 kilomètres après un départ à Loriol, dans la Drôme et le final sera long et difficile prévient Bernard Thévenet, le directeur d'étape de ce Critérium.

Les difficultés sont vraiment concentrées dans les cinquante derniers kilomètres ?

Nous partons de Loriol en remontant la vallée du Rhône. Et puis après, en retourne vers l'Isère, en passant par Saint-Nazaire-en-Royans. Après, on passe à Saint-Quentin-sur-Isère. Là, commencent les difficultés à partir de Voreppe, avec le col de la Placette.

Avant d'arriver au Sappey-en-Chartreuse, il y a le passage par le col de Porte, col que les grandes compétitions cyclistes viennent revisiter ces dernières années ?

Depuis pas mal de temps, le col de Porte était ignoré un peu de toutes les grandes courses. Et, d'un seul coup, là, il se trouve qu'il est sur le passage ! C'est un col qui n'est peut-être pas très, très connu, mais qui mérite d'être passé parce que c'est un col qui est relativement difficile. C'est assez long. Et il n'est pas très loin des grandes villes. Donc, quand on passe le col de Porte, en principe, -ce n'est pas vrai pour le Tour de France l'an dernier- mais sinon, la plupart du temps, l'arrivée n'est pas très loin après le col de porte. Ce sera aussi le cas pour cette année !

Ce col de Porte est emprunté par deux versants : d'abord par Saint-Laurent-du-Pont et ensuite, une partie, pour accéder à l'arrivée au Sappey ?

Oui ! On était arrivé l'année dernière au sommet du col de Porte, mais dans l'autre sens.

L'an dernier d'ailleurs, l'étape avait été particulièrement dantesque au niveau de la météo.

On espère que ça sera meilleur cette année.... [Il sourit]

Le parcours de la sixième étape

Pour cette 6e étape du Critérium du Dauhpiné, 167,5 km entre Loriol-sur-Drôme et le Sappey-en-Chartreuse attendent les coureurs. - ASO

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2021

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2021. - ASO

