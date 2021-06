Critérium du Dauphiné 2021 : une cinquième étape "très difficile à contrôler"

Cinquième étape du critérium ce 3 juin, 175 km entre Saint-Chamond, dans la Loire, et Saint-Vallier, dans la Drôme. Une étape sans grande difficulté, mais idéale pour les baroudeurs selon Bernard Thévenet, le directeur d'étape de ce Critérium.

Cette cinquième étape du Critérium ne présente pas de grande difficulté ?

Non, il y a cinq difficultés quand même, mais elles ne sont effectivement pas difficiles, ce sont des cols de quatrième ou troisième catégorie, sauf le dernier qui est classé en deuxième catégorie, en réalité, parce qu'il n'est pas très loin de l'arrivée. C'est une étape assez difficile à appréhender parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de petites côtes, un relief assez accentué. Pour contrôler la course, ça ne sera pas vraiment facile !

C'est même presque plus dans la descente qu'autre chose ?

[Il rit] Quand on regarde sur le graphique oui, mais sur le vélo, on ne s'en rend pas tellement compte ! Il y a beaucoup de petites côtes, de petites descentes, beaucoup de virages aussi. C'est vraiment une étape favorable pour ceux qu'on appelle les baroudeurs c'est-à-dire ceux qui n'hésitent pas à attaquer de loin. Et, selon l'identité des coureurs échappés, ça peut-être une échappée qui peut aller jusqu'au bout.

Cette étape, c'est un copier-coller de celle annulée, il y a un an, à cause de la pandémie, le Critérium a tenu à y retourner ?

Tout à fait ! Parce qu'on avait demandé aux municipalités de pouvoir reporter un peu plus tard puisque l'an dernier, on a vu trois étapes qui ont été annulées. Et donc, on a tenu parole et on est revenu sur les lieux où on devait être l'année dernière.

C'est une manière de montrer que la page se tourne un peu ?

Oui, c'est une manière de montrer aussi qu'on a une parole. On avait promis de revenir, on revient ! Et puis, surtout parce qu'on a retrouvé nos huit jours de course.

Le parcours de la cinquième étape

175,5 kilomètres entre Saint-Chamond et Saint-Vallier pour cette cinquième étape du Critérium du Dauphiné 2021. - ASO

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2021

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2021. - ASO

