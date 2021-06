Critérium du Dauphiné 2021 : une septième étape "corsée" pour l'avant-dernier jour de course

Septième étape du Critérium du Dauphiné, ce 5 juin, 171,5 km entre l'Isère à la Savoie de Saint-Martin-Le-Vinoux à La Plagne. Un parcours très sérieux, puisqu'il y présente deux des trois cols hors catégorie de cette édition précise Bernard Thévenet, le directeur d'étape de ce Critérium.

Les choses seront très, très sérieuses sur cette septième étape ?

Nous partons de Saint-Martin-Le-Vinoux. C'est un clin d'œil à Georges Caseneuve, le fondateur du Critérium qui habitait à Saint-Martin-Le-Vinoux, après on va sur Tencin, on monte à Allevard, on retourne à Aiton, on passe par Albertville. Puis après, on va dans le Beaufortain pour aller monter le col du Pré qui est un peu le parallèle du Cormet de Roselend, puis on redescend justement vers le barrage de Roselend et on remonte le reste du Cormet de Roselend; qui est un col emprunté depuis une trentaine d'années seulement, mais qui est un col rude ! Après, on a un grande descente jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, Landry, et on commence la dernière montée pour aller à La Plagne.

La Plagne, c'est une arrivée inédite sur le Critérium du Dauphiné ?

C'est une arrivée inédite. Le Tour de France est déjà arrivé à La Plagne, mais jamais le Critérium du Dauphiné. C'est donc une montée de 17 kilomètres à 7,5 %. Je pense que là, on devrait quand même avoir des écarts parce que l'arrivée finale c'est le lendemain et aujourd'hui [ce samedi NDLR], il faut vraiment faire des écarts.

C'est le genre d'étapes qui peut convenir, avec deux cols hors catégories, pour vraiment faire la différence ?

Aujourd'hui, il faut faire la différence. L'étape du lendemain est gratinée aussi, mais c'est toujours mieux de pouvoir prendre un avantage aujourd'hui et de défendre, plutôt que de devoir le prendre demain.

Le parcours de la septième étape

Septième étape corsée pour ce Critérium du Dauphiné 2021, 171,5 kms entre Saint-Martin-Le-Vinoux et La Plagne. - ASO

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2021

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2021. - ASO

